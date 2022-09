RIFIUTI, D’ATTIS (FI): “TARI ALLE STELLE, REGIONE PUGLIA SI SVEGLI PER NON PERDERE MILIONI DI EURO DISPONIBILI PER I NUOVI IMPIANTI”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“La Tari a carico dei cittadini è ormai alle stelle e la Regione Puglia continua a girare a vuoto senza completare l’impiantistica del ciclo dei rifiuti: per questo, proporremo al futuro governo nazionale di intervenire con decisione per verificare le eventuali inadempienze e responsabilità e sopperire alle carenze gestionali della Regione. La questione è grave ancor più considerando che le risorse ci sono, ma l’Ager (agenzia territoriale per la gestione dei rifiuti) continua a prendere tempo, concretizzando il rischio di perdere i fondi disponibili. Infatti, le gare per la realizzazione di nuovi impianti per completare il ciclo dei rifiuti devono essere bandite entro e non oltre il 31 dicembre, altrimenti le dotazioni finanziarie svaniranno nel nulla. Nel frattempo, apprendiamo che la discarica comunale di contrada Autigno in provincia di Brindisi –dove sono state investite ingenti risorse– forse non tornerà mai più in attività e che il finanziamento di ulteriori 21 milioni di euro è ancora solo sulla carta. Una sfilza di annunci e slogan senza seguito e oltre al danno di pagare una delle Tari più alte d’Italia, per i pugliesi c’è anche la beffa di avere servizi periferici di raccolta così inadeguati da rendere le nostre strade delle discariche a cielo aperto. Tradotto: anche su questo, Emiliano sfoggia con disinvoltura la sua incompetenza, tanto pagano i pugliesi…”.