Rifiuti – Differenziata risale al 47% – Ass. Antonucci: “E’ un buon segnale. Siamo sulla strada giusta”

I dati della raccolta differenziata nella città di Brindisi riferiti al mese di gennaio del 2025 si attestano intorno ad una percentuale del 47,45%. Si tratta di un risultato importante perché conferma una inversione di tendenza.

“Questa percentuale rappresenta un buon punto di partenza per invertire la rotta – afferma l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci – anche se siamo perfettamente consapevoli che si può fare davvero tanto di più. Ma è positivo che la campagna di comunicazione che ha coinvolto le scuole primarie stia cominciando a produrre risultati positivi, così come i controlli nei singoli rioni cittadini e le iniziative promozionali realizzate nei condomini e nelle zone della città in cui si registra la maggiore presenza di ‘abbandoni’. Colgo l’occasione per rivolgere un appello ai cittadini di Brindisi affinché collaborino pienamente al raggiungimento di risultati che potranno determinare ritorni positivi per Brindisi e per i singoli nuclei familiari”.