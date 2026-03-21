Rifiuti e controlli sulle attività commerciali – Quarta: necessario passare dalle parole ai fatti

Alla luce delle richieste effettuate dal sottoscritto e della risposta odierna dell’Assessora all’Ambiente Livia Antonucci, emerge finalmente un dato evidente: le campagne di sensibilizzazione messe in campo fino ad oggi non hanno prodotto alcun risultato concreto.

I dati parlano chiaro. La percentuale ancora troppo elevata di rifiuti indifferenziati e le diffuse irregolarità nel conferimento da parte di molte attività commerciali dimostrano che il sistema attuale è inefficace. Manifesti pubblicitari e attività affidate alle guardie ambientali si sono rivelati strumenti sterili, incapaci di incidere realmente sui comportamenti.

Da tempo si sollecita un cambio di passo deciso: innalzare il livello dei controlli e delle sanzioni, attraverso verifiche puntuali e capillari su tutte le attività. In questo senso, si prende atto dell’annunciata volontà dell’Assessora Antonucci di rafforzare i controlli, anche tramite agenti in borghese della Polizia Locale.

Resta ora da capire se si tratti dell’ennesimo slogan o se finalmente si passerà ai fatti, con controlli reali e sanzioni effettive per chi non rispetta le regole. La città non può più permettersi ritardi, anche alla luce dei costi elevatissimi dello smaltimento dell’indifferenziato, che ricadono direttamente sui cittadini.

Su questo tema, la Commissione Ambiente convocherà le associazioni di categoria nella giornata di martedì, con l’obiettivo di ascoltare le istanze degli operatori e contribuire all’individuazione di soluzioni concrete ed efficaci.

È il momento della responsabilità e dei risultati.

Roberto Quarta

Presidente commissione ambiente