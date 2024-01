Rifiuti e percolato scaricati per terra nel deposito. I tanti “guasti” di Teorema!

Rifiuti scaricati dai mezzi per terra nel deposito aziendale, percolato che finisce sull’asfalto senza alcuna forma di protezione per l’ambiente, raccolta differenziata che continua a crollare tanto da essersi ridotta al 39%, rifiuti presenti in ogni angolo della città, dipendenti che denunciano di dover effettuare il proprio lavoro a bordo di mezzi obsoleti e con pneumatici usurati, assenza di stazioni di trasferenza, mancata effettuazione del piano di comunicazione rivolto all’utenza, enormi difficoltà legate finanche alla consegna di sacchetti ai cittadini. E’ questo il biglietto da visita della Teorema, l’azienda che è subentrata nel servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani nella città di Brindisi dallo scorso 1 ottobre.

Si pensi che tutt’oggi l’impresa utilizza locali comunali in quanto non è stata in grado di dotarsi di una propria sede operativa e che dove si trova adesso ci sono problemi di agibilità, oltre all’assenza di impianti per il trattamento delle acque e del percolato che fuoriesce dai mezzi.

Nei primi mesi addirittura non è stato neanche sottoscritto il contratto di appalto in quanto questo avrebbe previsto maggiori controlli e relative sanzioni. Si è andati avanti con determine dirigenziali, sia pure legittimate da provvedimenti di Giunta. Adesso il contratto è stato firmato, ma la situazione non è cambiata tanto è vero che sono proprio gli uffici comunali ad ammettere che sono già state notificate sei contestazioni formali.

Tanti cittadini, poi, hanno notato che in città ci sono ancora i contenitori marchiati con il nome di Ecotecnica, visto che non ci si è presi il fastidio neanche di collocare gli adesivi con il nome di Teorema e magari con i riferimenti telefonici.

Insomma, un servizio allo sbando che i cittadini che pagano la Tari più alta d’Italia davvero non si meritano.