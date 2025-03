Rifiuti – Forza Italia: “Ai pugliesi non servono le mancette preelettorali della Regione. Ci spieghino perché da oltre un decennio non si realizzano gli impianti” 

Puglia invasa dai rifiuti? Tari alle stelle per i costi esorbitanti dello smaltimento? Raccolta differenziata ai minimi termini? Tutto questo è il bilancio di dieci anni di malgoverno del settore rifiuti da parte della Regione Puglia. Si è andati avanti a colpi di ordinanze con cui si è deciso di arricchire i gestori di impianti privati o di finire di inquinare i territori che ospitano discariche pubbliche. Il tutto, con costi insopportabili per i Comuni e quindi per i cittadini che sono chiamati per legge a farsi carico integralmente dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Adesso, alla vigilia delle elezioni regionali, da Bari la giunta-Emiliano annuncia che è allo studio uno sconto sulle tariffe da applicare ai comuni che aumenteranno le percentuali di raccolta differenziata.

Si tratta delle solite “mancette” a cui ormai ci ha abituati Michele Emiliano e, più in generale, il centro sinistra.

E invece gli amministratori dei Comuni, così come i cittadini, chiedono che la Regione Puglia fornisca spiegazioni agli incredibili ritardi che da oltre un decennio non consentono ai nostri territori di poter smaltire i rifiuti in impianti pubblici e localizzati a poca distanza. Tutto questo è frutto della gestione catastrofica del settore-rifiuti da parte dell’Ager che, guarda caso, ha favorito solo i privati a discapito delle tasche dei pugliesi.

Brindisi, in questo senso, è una provincia tra le più danneggiate ed ancora oggi si discute del nulla, pur essendoci la piena disponibilità ad ospitare gli impianti necessari per chiudere il ciclo dei rifiuti.

Ma i pugliesi questa volta sapranno valutare cosa è realmente accaduto. E noi di Forza Italia promuoveremo ogni iniziativa utile a stanare i colpevoli di queste malefatte. Il gruppo consiliare di Forza Italia – Brindisi