Rifiuti – Forza Italia: PD e Rossi hanno perso la bussola. I reali interessi dei cittadini vanno in direzione opposta rispetto a ciò che dicono…

Il Partito Democratico e l’ex sindaco Riccardo Rossi non hanno perso occasione per speculare su un tentativo – più che giustificato da una lettura obiettiva della situazione – di non far subire ai cittadini di Brindisi un altro aumento della tassa sui rifiuti.

Queste opposizioni consiliari, infatti, fanno riferimento alla parte della delibera con cui si afferma che si potrebbe ricorrere ad un “eventuale conguaglio”.

Questa possibilità, al momento assolutamente remota, dovrebbe spingere tutti, maggioranza e opposizione, a lavorare in un’unica direzione e cioè per un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti efficiente e che pesi il meno possibile sulle tasche dei cittadini.

Oggi l’Assessore Antonucci ha lanciato due sfide importanti che tutelano i brindisini rispettosi delle regole: la prima riguarda una lotta sempre più serrata all’evasione della Tari (ed i risultati conseguiti negli ultimi mesi fanno davvero ben sperare) e la seconda è la sottoscrizione di un vero e proprio “patto” attraverso cui far decollare la raccolta differenziata che oggi ci colloca sui bassifondi della graduatoria regionale.

Sono due obiettivi raggiungibili se ci sarà l’impegno di tutti ed in quel modo si potrà cancellare quell’”eventuale conguaglio”.

Lavorare per un città migliore e più rispettosa delle regole è un delitto? O forse è deprecabile che si continui a gufare perché le cose vadano sempre peggio?

Il gruppo consiliare di Forza Italia