Rifiuti, gara ARO BR1 Ovest: aggiudicazione al raggruppamento Si.Eco-Gial-Impregico. Un appalto da oltre 174 milioni di euro

È il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Si.Eco SpA, Gial Srl e Impregico – con ilprogetto tecnico-economico redatto dallo studio di ingegneria ambientale Vitruvio Società Benefit– ad aggiudicarsi la gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto deirifiuti urbani nell’ambito dell’ARO BR1 Ovest.Un appalto di grande rilievo, sia per dimensioni economiche sia per impatto sul territorio: ilservizio interesserà infatti un bacino di 125.697 abitanti distribuiti nei comuni di Ceglie Messapica(Comune capofila), Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, San Michele Salentino, San PancrazioSalentino, Torre Santa Susanna e Villa Castelli. La durata prevista è di cinque anni, con possibilità dirinnovo sino a tre ulteriori anni e una proroga tecnica di sei mesi.Nel dettaglio, il quadro economico annuo evidenzia con precisione la portata dell’investimento:11.174.136,29 euro sono destinati ai servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani; 5.644.703,91 euroalla pulizia e allo spazzamento delle strade; 353.626,14 euro al servizio di trasporto dei rifiuti; e125.697 euro alle attività di informazione e sensibilizzazione ambientale. Nel complesso, si trattadi un impegno economico pari a 17.298.163,34 euro l’anno.«Questo risultato – fa sapere l’ingegnere Francesco Causo, Ceo e founder di Vitruvio SocietàBenefit – è il frutto di un lavoro estremamente rigoroso e condiviso, portato avanti dal team diVitruvio con un approccio metodico e una cura quasi artigianale di ogni dettaglio. Nulla è statolasciato al caso: dalla progettazione tecnica all’analisi dei flussi, fino alla costruzione di un modellogestionale solido, sostenibile e pienamente coerente con le esigenze del territorio. Abbiamolavorato – aggiunge Causo – con l’obiettivo di coniugare efficienza operativa, qualità del servizio esostenibilità ambientale, introducendo competenze multidisciplinari e una visione strategica dilungo periodo».Ancora più rilevante è la dimensione complessiva dell’appalto, il cui valore globale stimatoraggiunge i 174.782.459,36 euro al netto dell’Iva. Di questi, 86.490.816,71 euro coprono i cinqueanni di servizio previsti dal contratto; ulteriori 47.238.847,29 euro sono legati all’eventualeopzione di rinnovo per un massimo di tre anni; mentre 7.873.141,22 euro rappresentano l’importo

previsto per l’eventuale proroga tecnica, limitata a un massimo di sei mesi. Un investimento che,se ben gestito, potrà incidere in maniera concreta sulla qualità della vita dei cittadini esull’efficienza complessiva del sistema di gestione dei rifiuti.L’aggiudicazione scaturisce dall’esito della seduta del 2 aprile scorso, condotta da Ager Puglia inqualità di stazione appaltante. La commissione giudicatrice – presieduta dall’ingegner AntonelloAntonicelli (direttore generale di Amiu Puglia), affiancato dall’ingegner Francesco Blonda e daldottor Pasquale Mennuti – ha attribuito punteggi molto elevati al raggruppamento vincitore, cheha raggiunto 99,29 punti, distanziando nettamente gli altri concorrenti. A seguire si sonoclassificati TeknoService Srl con 90,37 punti, il raggruppamento Monteco Spa–Cogeir con 83,47 eCiclat Trasporti con 67,19. È stata invece esclusa la RTI composta da S.B. Ecology, Al.Ma Ecologiaed Europa Ambiente.