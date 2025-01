Rifiuti – Gli abitanti di via Cellini ringraziano Quarta

Apprendiamo con enorme soddisfazione e gratitudine la notizia lanciata attraverso un comunicato stampa da parte del presidente della commissione ambiente del Comune di Brindisi Roberto Quarta.

Dopo quasi un quarto di secolo finalmente un’amministrazione ha avuto la sensibilità di effettuare un sopralluogo per verificare una situazione di pericolosità per tutti gli abitanti della zona.

Ringraziamo il presidente Quarta per l’iniziativa intrapresa e ulteriori ringraziamenti vanno a tutti i componenti della commissione ambiente.

Sarà nostra premura collaborare con l’amministrazione per ridare dignità, decoro e sicurezza a una zona abbandonata da tempo immemorabile.

FIRMATO

I residenti di Via Benvenuto Cellini