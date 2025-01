Rifiuti – Graziano (RSU): AVR chiarisca i motivi del ritardo nel pagamento degli stipendi

I dipendenti del cantiere di Brindisi di AVR per l’Ambiente sono ancora una volta alle prese con problemi derivanti dal mancato pagamento degli stipendi. In particolare, per una parte della stessa forza-lavoro si registra un ritardo, peraltro senza che nessuno abbia fornito chiarimenti sulle motivazioni che lo hanno determinato.

Ovviamente seguiremo con attenzione gli sviluppi della situazione e chiediamo che lo stesso avvenga anche da parte dell’Amministrazione Comunale.

Dino Graziano – RSU di “Avr per l’Ambiente” – Brindisi