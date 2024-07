Rifiuti – Greco: Il Sindaco chiarisca perché sono stati assegnati altri 2 milioni ad AVR (ex Teorema)

Il consigliere comunale Michelangelo Greco ha rivolto una interrogazione al Sindaco Giuseppe Marchionna ed al Dirigente del Settore Ambiente Danilo Morciano per sapere il motivo per cui, con determina dirigenziale adottata lo scorso 28 giugno dallo stesso ing. Morciano, sia stato rimodulato il quadro economico del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, facendo lievitare la somma triennale per eventuali “servizi complementari/supplementari non previsti e imprevedibili” da 61.000 euro a 1.516.000 euro. Greco chiede anche di sapere il motivo per cui nella rimodulazione è stata inserita la voce “imprevisti” con una somma quantificata in 500.000 euro.

Inoltre, l’interrogante chiede di conoscere il contenuto del decreto sindacale n. 1/24 con cui la dott.ssa Gelsomina Macchitella sarebbe stata nominata RUP del servizio di raccolta dei rifiuti, non si sa bene se con le stesse modalità del precedente dirigente Mario Marino Guadalupi.

E’ evidente che, come confermano gli interrogativi posti di Michelangelo Greco, ci si trova di fronte a scelte a dir poco discutibili che potrebbero determinare vantaggi non previsti ad una azienda che per aggiudicarsi la gara propose un ribasso del 4,31% (altissimo per questo tipo di gare).

Michelangelo Greco – consigliere comunale