Rifiuti. Il Consiglio comunale approva il nuovo piano economico

Approvato con 19 voti favorevoli e 8 contrari il nuovo piano economico finanziario per il servizio integrato dei rifiuti. Il provvedimento e’ stato votato solo dalle forze di maggioranza dopo un ampio dibattito che ha visto il centrosinistra porsi in maniera contraria all’atto deliberativo, partendo dal fatto che non c’è’ chiarezza sui costi della Tari che ricade sui cittadini. La maggioranza- ipotizza di sterilizzare l’aumento di 3,6 milioni del costo con il recupero di evasione fiscale sulla Tari. Le opposizioni non credono a tutto questo.