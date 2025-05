Rifiuti – Il Tar Lecce ha rinviato l’udienza per la sospensiva al 20 maggio

La sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo regionale dovrà decidere nell’udienza del 20 maggio in merito alla richiesta di sospensiva che la ditta Avr per l’Ambiente ha proposto in relazione all’affidamento dell’appalto della raccolta di rifiuti solidi urbani alla Teknoservice. L’udienza svoltasi in data odierna, infatti, è stata rinviata per evitare contestazioni da parte del proponente in riferimento ai termini di costituzione delle parti.

Come è noto, infatti, per effetto di una sentenza del Consiglio di Stato Avr per l’ambiente è stata esclusa dalla gara del 2023 e quindi si sarebbe dovuto immediatamente interrompere il rapporto in atto con il Comune di Brindisi e invece dopo sei mesi la questione è ancora aperta, anche se nelle ultime settimane si è mosso qualcosa.

Ebbene, proprio in questa fase Avr per l’Ambiente ha proposto un ricorso per tentare di bloccare il passaggio del servizio a Teknoservice.

In attesa di quanto decideranno i giudici amministrativi, però, la città affoga nei rifiuti e tutto questo è dovuto proprio alla condizione di precarietà che si sta vivendo a causa dell’imminente passaggio di cantiere.

Ci sono ovunque cassonetti rotti e non sostituiti, le isole ecologiche si trovano in una situazione di profondo degrado e in tantissime strade non viene effettuato lo stradinaggio, con la conseguente otturazione delle caditoie.

Insomma, una situazione insopportabile, a cui si aggiunge anche la presenza, anticipata forse dal gran caldo, di colonie di blatte sui marciapiedi e nelle abitazioni.