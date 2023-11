RIFIUTI – INAUGURATI I CENTRI DI RACCOLTA AL PARADISO ED A SANT’ELIA

E’ dovuto trascorrere più di un mese e mezzo prima di poter disporre di due centri di raccolta da utilizzare per lo smaltimento di rifiuti. La società Teorema li ha inaugurati alla presenza di amministratori locali. Sono localizzati nei rioni Paradiso e Sant’Elia.

I centri di raccolta saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.30 per conferire rifiuti ingombranti, legno, inerti, sfalci e potature, batterie, farmaci scaduti, olii, cartucce e toner.

Ai centri di raccolta potranno accedere i cittadini in regola con il pagamento della TARI, dietro esibizione del codice fiscale o di un documento di identità con l’ultima bolletta TARI pagata.

Prende anche il via presso i centri comunali di raccolta la distribuzione dei sacchetti per la raccolta degli imballaggi in plastica e della carta. Ad ogni utenza verrà consegnata una fornitura quadrimestrale di sacchetti per la raccolta della plastica e per quella della carta; le modalità di ritiro sono analoghe a quelle di accesso per conferire rifiuti.

L’azienda fa sapere che verrà successivamente allestito un Centro del Riuso e sarà aperto un ulteriore centro di raccolta comunale in città.

Restano tanti, però, i punti interrogativi sul servizio di raccolta di rifiuti nella città di Brindisi, a cominciare da un ricorso ancora pendente presso il Tar di Lecce ed al contratto con il Comune che ancora non è stato sottoscritto.