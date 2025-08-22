Rifiuti – Ispezione nel Centro raccolta di sant’Elia– Ass. Antonucci: “oggi tutto in regola, ma il Dec sta completando l’istruttoria sulle inadempienze dei giorni scorsi”

In mattinata l’Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi Livia Antonucci ha effettuato un sopralluogo presso il centro di raccolta dei rifiuti ingombranti dei rioni Sant’Elia.

“La situazione odierna era nella norma – ha affermato l’Ass. Antonucci – visto che il Centro era aperto e dotato dei cassoni previsti nel capitolato. Il che rende possibile l’accesso alla struttura da parte dei cittadini. Il Dec, in ogni caso, sta completando l’istruttoria in riferimento alle inadempienze riscontrate nei giorni scorsi, con la sostanziale impossibilità per gli utenti a conferire ingombranti”.