RIFIUTI – LA FIADEL QUERELA I DIRIGENTI COMUNALI GUADALUPI E CARROZZO E L “DEC” FISCHETTO

EDiventa sempre più ingarbugliata la vicenda legata alla gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti della città di Brindisi. Così come aveva preannunciato, l’avvocato Massimo Ciullo, in nome e per conto della FIADEL, comunica di aver depositato esposto-querela ad integrazione di quella già depositata il 29.9.2023. Con la querela depositata in data odierna la FIADEL ha querelato espressamente i dirigenti comunali Mario Marino Guadalupi e Marina Carrozzo, nonché il DEC Direttore Esecuzione Contratto Gianluca Fischetto.