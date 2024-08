Rifiuti – La Fit/Cisl conferma la volontà di far svolgere l’assemblea dei lavoratori

Spett.le Direzione

AVR p A Spa

Pec teoremaspa@pec.it

e,p.c Spett.le Sindaco

Dott. Giuseppe Marchionna

Spett.le RUP

Ing. Danilo Morciano

Comune di Brindisi

Pec ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Oggetto: riscontro nota del 06.08.2024 AVR p A Spa del 08.08.2024.

Con la presente, questa O.S. ci tiene a precisare in riscontro alla nota della società AVR p A con la quale chiede il rispetto dell’art. 19 comma 2 del vigente CCNL di settore, questa O.S. è sempre rispettosa delle disposizioni contrattuali e legislative, l’azione sindacale è sempre improntata nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini che usufruiscono del servizio di igiene ambientale.

La nostra convocazione dell’assemblea sindacale è per rivendicare il rispetto dei diritti e la dignità dei lavoratori, tutti i problemi evidenziati e denunciati dall’inizio del servizio Ottobre 2023, sono ancora in attesa di soluzione, purtroppo le condizioni lavorative attuali sono proibitive, abbiamo dall’inizio contestato i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio e le situazioni ci hanno dato ragione sono piccoli e senza pedane, la carenza del lavaggio degli automezzi, criticità nella gestione del centro aziendale in Via Maiorana, criticità per la pulizia dei bagni e spogliatoi.

I lavoratori hanno patito ritardi nel versamento delle cessioni del quinto, il versamento del TFR ai Fondi Previdenziali, il ritardo del versamento degli alimenti alle ex mogli.

Sempre con spirito di collaborazione abbiamo rinviato un’altra assemblea per un incontro con la Direzione AVR p A e di tutte le problematiche evidenziate, abbiamo ricevuto solo alcune rassicurazioni, come il versamento del TFR ai Fondi e le quote delle cessioni del quinto che ancora dobbiamo verificare.

La convocazione dell’assemblea è solo ed esclusivamente per portare a conoscenza i lavoratori della riposta dell’azienda e per l’approvazione di altre iniziative sindacali, che solo l’assemblea può adottare, non per creare problemi al servizio o disagi alla cittadinanza.

Domani 10.08.2024 non è un sabato particolare, non ci sono flussi turistici oltre al normale flusso stagionale che l’azienda ha l’obbligo di garantire per Capitolato D’Appalto, perché anche nelle normali giornate non viene completata la raccolta in tutte le zone nelle ore mattutine e viene completata con altro personale nel pomeriggio.

Il CCNL sancisce che l’assemblea sindacale deve essere effettuata durante l’orario di lavoro, volontariamente ogni lavoratore è libero di continuare il servizio e per la motivazione già evidenziate non può essere un obbligo,

Dobbiamo ringraziare l’Amministrazione Comunale per la possibilità di inizio del servizio alle ore 05.00 per evitare le calure e non arrecare disagi alla circolazione.

Sicuri di aver chiarito la nostra posizione, cogliamo l’occasione che è arrivato il momento per un confronto congiunto serio con l’Amministrazione Comunale per la verifica punto per punto delle criticità, a salvaguardia della salute e sicurezza e degli interessi dei lavoratori e della cittadinanza.

La nostra posizione è stata e continuerà ad essere di collaborazione ma senza sconti è arrivato il momento che deve essere tutto chiarito, il rispetto del CCNL è per i lavoratori e per l’azienda.