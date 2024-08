Rifiuti – Luperti e Greco: AVR incapace di svolgere il servizio. Cosa si aspetta a prenderne atto?

Nelle ultime settimane si è obiettivamente notato un cambio di passo nell’azione dell’Amministrazione Comunale nel settore dei rifiuti. L’Assessore Antonucci ha ufficializzato le carenze nella effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani ed ha preannunciato interventi drastici. Adesso, pertanto, non resta che attendere che ciò avvenga attraverso atti consequenziali.

E sempre dall’attuale Amministrazione ci si aspetta che si faccia chiarezza su ciò che è avvenuto nei primi mesi di servizio da parte di Teorema (oggi AVR), soprattutto in relazione ad una inaccettabile “tolleranza” avuta nei confronti azienda, sfociata addirittura in un annullamento di sanzioni comminate dal Comune, per oltre 50.000 euro. Si tratta di comportamenti che, se accertati, richiederebbero quantomeno un intervento della Corte dei Conti. E sempre per restare in tema, è necessario verificare quando e come le ulteriori sanzioni verranno realmente applicate attraverso una decurtazione del canone mensile.

Nel frattempo, AVR continua a non fare ciò per cui viene lautamente pagata. Il servizio di spazzamento non viene effettuato in nessun quartiere cittadino, così come non si procede con il lavaggio dei cassonetti e con il lavaggio delle strade. Il tutto, nonostante gli impegni assunti anche di recente da AVR nei confronti dell’ente e soprattutto ciò che viene chiaramente indicato nel capitolato d’appalto.

E’ evidente che ci sono tutte le condizioni perché le annunciate “decisioni drastiche” si tramutino in fatti concreti e soprattutto inducano gli uffici a far partire l’iter per la gara decennale attraverso cui mettere fine a questo incubo di dover vivere in una città sporca e senza decoro.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consigliere comunali