Rifiuti – Luperti e Greco: l’Amministrazione si ostina a non vedere le lacune del servizio effettuato da Teorema

Ancora una volta siamo costretti a denunciare le pesanti lacune del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani nella città di Brindisi da parte della ditta Teorema. A distanza di sei mesi dal suo arrivo a Brindisi, questa azienda dimostra quotidianamente di non essere in grado di effettuare quanto previsto nel capitolato d’appalto e non è un caso che la percentuale della raccolta differenziata continui a crollare, a danno delle tasche dei cittadini di Brindisi.

Uno dei tanti problemi è rappresentato dalla carenza di mezzi a disposizione. Ieri, per l’ennesima volta, la raccolta della carta non è stata effettuata nelle ore mattutine, bensì di pomeriggio. E tutto questo proprio per la carenza di mezzi.

Ed è straordinariamente grave che queste “mancanze” non vengano riscontrate dalla stazione appaltante attraverso controlli giornalieri, a garanzia della corretta esecuzione di quanto previsto nel contratto.

Tutto questo in aggiunta ai gravi problemi ambientali provocati da Teorema per la continua effettuazione di operazioni di trasferenza dei rifiuti per strada, con la perdita di enormi quantitativi di percolato che inevitabilmente va a finire nella falda. Cosa aspetta l’Amministrazione Comunale ad intervenire? Tra l’altro, denunciamo la difficoltà a confrontarci con il “dec” e con il dirigente al ramo che si rifiutano di partecipare ai lavori della Commissione Ambiente. Di questo informeremo a breve anche il Prefetto di Brindisi.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali