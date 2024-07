Rifiuti – Luperti e Greco: si lavori da subito per una gara decennale per cancellare l’attuale vergogna!

I consiglieri comunali Lino Luperti e Michelangelo Greco stamattina, nell’ambito dei lavori della Commissione Ambiente in cui si è discusso del Regolamento di Igiene Urbana, hanno formalizzato la proposta di cominciare a lavorare da subito per bandire una gara decennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

“I cittadini di Brindisi sono costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie disastrose – hanno affermato Luperti e Greco – a causa di un capitolato d’appalto completamente sbagliato in cui sono state sottostimate le esigenze di una città complessa come Brindisi. Il dirigente che ad ottobre si è occupato del passaggio di cantiere dal vecchio al nuovo gestore ha compiuto scelte che ancora oggi determinano conseguenze gravissime per la gestione del servizio. Era evidente sin dal primo momento, infatti, che Teorema (oggi AVR) non aveva i mezzi e l’organizzazione necessari per poter effettuare il servizio ed invece si è addirittura adottata una procedura d’urgenza per ragioni incomprensibili.

La conseguenza è che oggi, a distanza di dieci mesi, la città è sporca come non mai e la raccolta differenziata è crollata.

E’ questo il motivo per cui oggi in Commissione – aggiungono Luperti e Greco – abbiamo proposto a Sindaco, Assessore e nuovo dirigente di cominciare a lavorare per bandire una nuova gara decennale con l’Aro composto adesso solo dalla città di Brindisi. Agire per tempo (rispetto alla scadenza biennale del contratto sottoscritto con Teorema) significa dar vita ad un capitolato d’appalto tarato esattamente sulle necessità della città di Brindisi, considerando anche le varianti determinate dalle presenze estive e dalla cura che va riservata al litorale. La proposta ha raccolto i favori del primo cittadino e dell’Assessore all’ambiente e questo è un dato che ci conforta”.

Lino Luperti e Michelangelo greco – consiglieri comunali