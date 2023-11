RIFIUTI – LUPERTI: OGGI SI E’ CONSUMATA L’ENNESIMA PAGINA DI INEFFICIENZE COMUNALI PER UN SERVIZIO SEMPRE PIU’ CARENTE

Con un taglio del nastro, con qualche foto-ricordo, con hostess e spumante oggi l’Amministrazione Comunale ha inaugurato in pompa magna due centri di raccolta comunale. Non una sola parola di scuse rivolta dagli amministratori ai cittadini per aver dovuto attendere 45 giorni prima che la ditta aggiudicatrice dell’appalto avviasse un servizio che invece le è stato pagato dal primo giorno. Del resto, il settore ambiente continua a fare acqua da tutte le parti, con un assessore inesistente e con un dirigente che spesso si sostituisce alla politica (anche nelle foto di rito e nelle interviste).

Ad oggi, al di là delle dichiarazioni roboanti, non si ha notizia della firma del contratto, non si hanno notizie del parco-mezzi dell’azienda, così come fino a ieri una parte dei dipendenti ci risulta che non avesse ancora ricevuto lo stipendio. Il tutto, in aggiunta ad una sede inagibile, dove non si riesce a trovare traccia neanche del parere concesso dal dirigente del settore patrimonio. Oggi siamo stati convocati, in quanto componenti della Commissione ambiente, alla cerimonia di inaugurazione dei centri raccolta. Ma a fronte di uno spettacolo indecente agli occhi dei cittadini che continuano a convivere con i rifiuti, ritengo che sia dovuta la mia adesione alla proposta di rinuncia al gettone di presenza per la giornata odierna formulata dal presidente della Commissione Roberto Quarta.

Lino Luperti – consigliere comunale