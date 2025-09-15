Rifiuti mai raccolti nel parco del Tommaseo. Domani sopralluogo della Commissione Ambiente

Domani 16/09/25

alle ore 11.00 la commissione effettuerà un sopralluogo presso il parco del Tommaseo.

Ore 11.00 appuntamento all’ingresso.

“A seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, ho ritenuto opportuno convocare con urgenza la Commissione Ambiente per effettuare un sopralluogo presso il Parco del Tommaseo.

Ritengo fondamentale che ogni consigliere possa constatare di persona lo stato dei luoghi: solo così sarà possibile assumersi pienamente la responsabilità di intervenire con ogni mezzo a propria disposizione per contrastare e debellare definitivamente gli atti di inciviltà che danneggiano il nostro territorio.

La tutela dell’ambiente e del decoro urbano non può prescindere dall’impegno concreto delle istituzioni, e sono certo che questa visita rappresenterà un passo importante in tale direzione.”

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente

Città di Brindisi