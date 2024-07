Rifiuti – Marchionna: la città è sporca, maltrattata e piena di emergenze!

Il Sindaco Giuseppe Marchionna stamattina, nel corso del consiglio comunale, ha pronunciato parole durissime in riferimento all’emergenza-rifiuti, definendo Brindisi “una città sporca, maltrattata e piena di emergenze”. Evidenti, nelle parole del primo cittadino, le responsabilità dell’azienda che esegue il servizio (AVR, ex Teorema), ma non sono mancati attacchi pesanti alla Regione Puglia (per la mancata presenza in provincia di Brindisi di impianti del ciclo dei rifiuti) ed alla stessa struttura comunale che ha dato vita ad un capitolato d’appalto del servizio di igiene pubblica assolutamente inadeguato rispetto alle esigenze della città di Brindisi. Ma la partita sembra non si chiuda così facilmente, visto che Marchionna è alla ricerca dei responsabili di quanto accaduto.