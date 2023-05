RIFIUTI, MARCHIONNA: “RILANCEREMO RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIDUCENDO TASSE AI CITTADINI”

Dichiarazione del candidato sindaco di Brindisi Pino Marchionna.





“Lo dico oggi e lo faremo domani: rilanceremo le percentuali di raccolta differenziata e riusciremo a ridurre le tasse ai cittadini di Brindisi. Attualmente, nella nostra città, la raccolta differenziata è ferma al palo, con una percentuale ben al di sotto del 50%. Come si può incrementare? Con una campagna di informazione nelle famiglie, ma soprattutto nelle scuole: se educhiamo i ragazzi e riusciamo ad imprimere una “cultura ambientale”, siamo già a un ottimo punto. Stessa cosa per le famiglie: se diciamo ai cittadini in che modo riutilizzeremo il materiale riciclato, sicuramente tutti si sentiranno più spronati a concorrere in questa direzione. È un’iniziativa di cui ci faremo carico, perché se l’amministrazione si dimostra capace di creare una “motivazione collettiva” nella comunità, i risultati non tarderanno ad arrivare. Per quanto concerne, invece, i costi è innegabile che si debba procedere a sanare innanzitutto le falle del sistema: vanno puniti gli evasori della tassa sui rifiuti e tutti coloro che li conferiscono in maniera scorretta (che agiscono indisturbati per mancanza di foto-trappole), creando centri di “abbandono” in ogni angolo della città, peraltro con costi aggiuntivi che ricadono sui cittadini. Operando in questa direzione e assicurando a Brindisi una discarica a servizio stabile, riducendo così i costi aggiuntivi di smaltimento e trasporto, riusciremo a garantire ai cittadini un servizio di raccolta e gestione dei rifiuti efficiente, ma soprattutto più economico. L’abbiamo detto e lo faremo”.