Rifiuti – Nuove iniziative in campo per aumentare la “differenziata”. – Ass. Antonucci: “Installati i primi 17 contenitori sul lungomare Regina Margherita e sui corsi principali”

Nuove iniziative messe in atto dall’Assessorato all’Ambiente dell’Amministrazione Comunale di Brindisi per raggiungere un aumento della raccolta differenziata. Nelle scorse ore sono stati installati i primi 17 nuovi contenitori sul lungomare Regina Margherita e sui Corsi principali. In totale ne sono previsti 33.
“E’ una delle tante azioni che stiamo mettendo in campo – afferma l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci – per raggiungere un significativo aumento della raccolta differenziata nella città di Brindisi. Il tutto rientra nelle attività che stiamo realizzando grazie ad un finanziamento ottenuto finalizzato ad una diminuzione di indifferenziata. Si tratta di azioni aggiuntive rispetto a quelle già previste nel piano di azione della società concessionaria del servizio di raccolta e smaltimento”.

