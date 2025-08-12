Rifiuti ospedale di Mesagne – Dopo la segnalazione intervento dell’Asl in sinergia con il Comune

In merito alle segnalazioni circolate nelle ultime ore sulla presenza di rifiuti presso l’Ospedale di Mesagne, la Direzione Generale dell’ASL Brindisi informa che questa mattina, già dalle prime ore, sono stati raccolti tutti i rifiuti indifferenziati e la plastica.

Rimane da raccogliere esclusivamente il vetro, il cui conferimento è previsto dal calendario comunale per giovedì.

La situazione è stata quindi prontamente risolta, grazie alla sinergia tra la Direzione ASL Brindisi, il Comune di Mesagne e la ditta affidataria del servizio di raccolta rifiuti.

Si evidenzia tuttavia la necessità di un impegno per il rispetto delle corrette modalità di raccolta differenziata, fondamentale per consentire un regolare servizio e per garantire sicurezza, igiene e decoro degli ambienti ospedalieri.

Per questo motivo, la Direzione Generale, in collaborazione con la ditta incaricata, avvierà una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti gli operatori, finalizzata a fornire indicazioni chiare e puntuali su come differenziare correttamente i rifiuti e prevenire il ripetersi di simili criticità.