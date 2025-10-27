Rifiuti – Parte oggi il servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie. Ass. Antonucci: “L’obiettivo è migliorare il livello di raccolta differenziata”

Partirà oggi, alle ore 18.00, il servizio effettuato da sei Guardie Ecologiche Volontarie (come da convenzione sottoscritta con l’associazione EkoClub). Si tratta di un capillare controllo del territorio. Una innovazione voluta dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Brindisi con il chiaro intento di ottenere una crescita della percentuale di raccolta differenziata.

“Chiediamo ai cittadini – afferma l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci – di aiutarci a far rispettare le regole, con l’obiettivo di ottenere riscontri positivi, anche in termini economici per effetto di un aumento della differenziata”.

Le G.E.V. sono abilitate a dar vita a degli accertamenti che poi saranno trasmessi alla Polizia Locale per la notifica delle contravvenzioni. Si comincia dai rioni Centro e Minnuta.