Rifiuti – Parte una campagna di consultazione della città – Ass. Antonucci: “Ci confronteremo con parroci, amministratori di condominio e associazioni di categoria”

L’Amministrazione Comunale di Brindisi intende mettere in campo ogni strumento utile al miglioramento del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e quindi della percentuale di raccolta differenziata. L’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci, il dirigente ed i tecnici della stessa ripartizione, in collaborazione con la società Teknoservice, hanno elaborato un piano di interventi che parte da una campagna di consultazione estesa a tutta la città.

“Abbiamo programmato il coinvolgimento dei parroci – afferma l’Assessore Antonucci – che hanno il polso della situazione nei quartieri e che possono aiutarci nell’opera di sensibilizzazione della popolazione. Stesso discorso con gli amministratori di condominio che incontreremo il 3 ottobre ed a seguire ci confronteremo anche con le associazioni di categoria. La gestione dei rifiuti, infatti, non può e non deve essere un argomento riservato all’ente locale, ma deve vedere coinvolta tutta la società brindisina, nelle sue articolazioni”.

Questo programma va ad aggiungersi alla campagna di comunicazione messa in atto da Teknoservice e ad altri interventi straordinari che l’Amministrazione Comunale ha programmato per raggiungere i risultati auspicati.