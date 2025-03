Rifiuti – Pronti con Teknoservice, ma AVR pagherà per ciò che non ha fatto in un anno e mezzo…

Probabilmente qualcuno, a Palazzo di Città, si sarà reso conto che quattro mesi erano davvero tanti per adempiere ad una sentenza del Consiglio di Stato che ha decretato la nullità dell’affidamento del servizio di raccolta di rifiuti nella città di Brindisi alla ditta AVR per l’ambiente.

Da qui una determina dirigenziale dell’ufficio contratti che spiana la strada al subentro della seconda classificata, la ditta Teknoservice, a cui sarà fatto sottoscrivere un contratto di due anni, con una eventuale proroga di un altro anno.

Probabilmente il subentro avverrà non prima di maggio, visto che il passaggio di cantiere non è semplice e soprattutto bisogna consentire a chi arriva di far giungere tutti i mezzi necessari per poter effettuare la raccolta, oltre ai locali per il personale e per i mezzi.

Ma la partita con AVR non si chiude qui, visto che dai consiglieri comunali Luperti e Greco giunge per l’ennesima volta una richiesta pressante di applicazione delle sanzioni per il servizio non rispondente al capitolato d’appalto svolto da ottobre del 2023 fino ad oggi.