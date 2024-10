Rifiuti – Prosegue l’attività per incentivare la raccolta differenziata

La ripartizione Ambiente del Comune di Brindisi, su impulso dell’Assessore al ramo Livia Antonucci, è impegnata in una attività di verifica della corretta esecuzione della raccolta differenziata, a partire da luoghi pubblici particolarmente frequentati.

Sopralluoghi sono stati effettuati nei giorni scorsi presso il Mercato ex Inapli (con la sostituzione dei cassonetti e con la creazione di un’isola ecologica), presso il Cimitero di viale Arno (saranno sostituiti tutti i vecchi cassonetti per rendere più agevole la raccolta differenziata) e presso piazza Mercato.

Ovunque si registra una chiara volontà degli operatori economici di contribuire ad un miglioramento del dato riferito alla raccolta differenziata, mentre alla società AVR è stato chiesto di mettere a disposizione proprio personale per fornire chiarimenti e indicazioni ai cittadini ed agli stessi esercenti.

A partire dall’11 novembre, invece, riprenderà la consegna dei sacchetti. Con la sola esibizione del codice fiscale del titolare dell’utenza familiare i sacchetti potranno essere ritirati presso i seguenti centri di consegna:

Palazzo di Città (martedì e venerdì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15.30 alle 18)

Centro anziani viale Spagna (dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12)

CCR Paradiso (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.30)

Delegazione Tuturano (mercoledì dalle 9 alle 12)

Sede AVR via Majorana, 4 (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.30).