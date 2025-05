Questa foto scattata stamattina conferma quanto i fatti contino più delle parole e quanto non tengano conto della storia e della cultura di una comunità. Questa immondizia gettata lungo il perimetro di uno dei luoghi più storici della città’, il Museo Archeologico Ribezzo, nei pressi di piazza Duomo, sotto un cartello che dice tutto, dimostra che qualcuno in città non e’ degno di chiamarsi cittadino civile. Il resto lo lasciamo alle considerazioni dei nostri lettori.