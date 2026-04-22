Rifiuti – Quarta convoca la Commissione sull’efficacia della campagna di comunicazione

Ecco cosa scrive il Presidente della Commissione Ambiente Roberto Quarta:

In data 7 aprile il sottoscritto ha presentato formale richiesta di accesso agli atti relativa a tutta la documentazione riguardante l’affidamento, del valore di euro 50.000, per la realizzazione di una campagna pubblicitaria – attraverso cartellonistica e altri strumenti – finalizzata alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.

Per tale ragione, è stata convocata per domani la Commissione Ambiente, nel corso della quale è stata richiesta la presenza del Dirigente Morciano e dell’Assessore Antonucci, al fine di analizzare e confrontarsi sui risultati conseguiti, nonché sugli effetti concreti prodotti da tale iniziativa.

La seduta rappresenterà inoltre un’importante occasione per acquisire dati dettagliati sulla raccolta differenziata suddivisi per singolo rione, così da valutare in maniera puntuale l’efficacia delle politiche adottate e individuare eventuali criticità.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Presidente Commissione Ambiente