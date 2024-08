Rifiuti – Situazione insostenibile. La Fit/Cisl proclama stato agitazione

dichiarazione stato di agitazione e tentativo di conciliazione, legge 146/90 e s.m.i. .

Con la presente, la sottoscritta O.S. della gestione del Comune di Brindisi, a seguito dell’assemblea svoltasi nella giornata odierna, in cui si è discusso delle tematiche e delle criticità più volte affrontate e solo parzialmente risolte.

Rimaniamo perplessi che l’azienda continui a sottovalutare le problematiche come “presunte criticità” dopo quasi un anno dell’avvio del servizio.

Considerato la dichiarata leggerezza di AVR p A Spa che con le loro note del 08 e del 09.08.2024 in cui cercano di vanificare l’azione sindacale dimenticando le loro criticità sui servizi.

Le nostre reali segnalazioni:

le condizioni lavorative attuali sono proibitive;

i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio sono piccoli e senza pedane;

la carenza del lavaggio degli automezzi;

criticità nella gestione del centro aziendale in Via Maiorana;

criticità per la pulizia dei bagni e spogliatoi,

criticità nei Centri Comunali di Raccolta.

I lavoratori hanno patito ritardi nel versamento delle cessioni del quinto, del TFR ai Fondi Previdenziali,

i ritardi continui del versamento degli alimenti alle ex mogli,

di tutto questo, abbiamo ricevuto solo alcune rassicurazioni, come il versamento del TFR ai Fondi e le quote delle cessioni del quinto che ancora dobbiamo verificare.

Pertanto considerato tutta la situazione, l’assemblea dei lavoratori ad unanimità ha dato mandato a questa O.S. di proclamare lo stato di agitazione.

Si chiede a quanti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, si attivarsi per la soluzione di questa delicata vertenza, che potrebbe avere effetti negativi sul servizio offerto alla cittadinanza.