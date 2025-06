Rifiuti – Teknoservice pronta a prendere in carico il servizio nella città di Brindisi!

Teknoservice pronta per prendere in mano le redini del servizio di igiene urbana preso la città di Brindisi, nel pieno rispetto di quanto ha sentenziato il Consiglio di Stato.

Efettuati i previsti sopralluoggi di rito da parte del Direttore Esecuzione Contratto [DEC], che ne ha rilevato la presenza di spogliatoi in numero congruo, dotati di tutti i confort atti ad ospitare i dipendenti; la presenza di uffici attrezzati per una pronta operatività; una organizzazione nello start-up ampiamente collaudata rispetto alla conoscenza del territorio ed un considerevole parco mezzi ed attrezzature già disponibili, non essendovi stata alcuna eccezione in merito, poiché assolutamente tutto nella norma, rispettosi delle richieste previste nel contratto, non si intravedono ulteriori fattori ostativi.

Anche sotto l’aspetto autorizzativo non si sono registrate problematiche che ne possano ostacolare l’avvio del servizio che, per come stabilito in determina, avrà inizio domenica 15 giugno p.v. con inizio are 00.oo per ripulire le aree della movida brindisina.

Il servizio domenicale prevede, inoltre, lo spazzamento [ed alcuni interventi di lavaggio] dei corsi e vie principali del centro storico, poiché aree soggette al transito turistico, rimozione rifiuti, svuotamento cestelli getta carte città , pulizia aree mercatali.

Un opuscolo descrittivo delle attività da start-up è già stato elaborato.

Sempre nella giornata di domenica è previsto un servizio di controllo ed intervento in ore pomeridiane sui principali percorsi turistici del centro storico.

In via del tutto eccezionale, per questa prima domenica di attività, anche la Litoranea Nord sarà oggetto di controllo ed intervento rispetto alle urgenze che verranno rilevate.

Insomma Teknoservice c’è! consapevole che insieme alla locale amministrazione comunale dovrà adoperarsi al massimo per raggiungere gli obbiettivi desiderati dalla cittadinanza, che sarà attore principale di questa avventura.

Ed in effetti i primi tre mesi, che contrattualmente sono previsti per essere a regime con il progetto offerta, risulteranno fondamentali per un percorso unanime.