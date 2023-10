RIFIUTI – VERIFICHE IN ATTO AL CAPANNONE DELLA TEOREMA

Sono in corso delle verifiche, stamattina, presso il capannone occupato dalla ditta Teorema (nella zona industriale di Brindisi) che – come è noto – dallo scorso 1 ottobre si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Brindisi.

Mancano conferme ufficiali, ma all’esterno del capannone era parcheggiata un’auto (o due?) della polizia locale.

Controlli sulla idoneità dello stesso capannone erano stati sollecitati nei giorni scorsi dal consigliere comunale Lino Luperti con una nota inviata al segretario generale ed al comandante della polizia locale. Il sindacato Fiadel, poi, ha dapprima presentato un esposto-querela alla Procura della Repubblica e poi si è rivolto al Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl per verificare se i lavoratori possono operare in quel sito in condizioni di salubrità e di sicurezza. Analoga comunicazione è stata inoltrata anche al comando dei vigili del fuoco.