Rifiuti – Via libera alla installazione delle foto-trappole. Ass. Antonucci: “Stiamo attuando gli impegni assunti per avere una città più pulita”

E’ in fase di aggiudicazione l’intervento finalizzato al “Contrasto dell’abbandono dei rifiuti”

che prevede due tipologie distinte di attività:

1 – n.5 Microcamere mobili per videosorveglianza ambientale

2 – n.9 Telecamere fisse di sicurezza in corrispondenza delle isole ecologiche comunali

Il servizio della durata di 24 mesi si articolerà nelle seguenti attività:

• Noleggio, installazione e gestione apparecchiature di rilevamento

• Estrapolazione e invio dati su piattaforma cloud certificata

• Installazione cartellonistica dedicata

• Invio report periodici

• Manutenzione periodica ordinaria e straordinaria

• Assistenza tecnica dedicata.

Complessivamente il costo del servizio per la durata di 24 mesi è pari ad €.72.000,00 oltre IVA

Tutte le apparecchiature che saranno installate sono ad altissima efficienza e risoluzione, anche in condizioni di scarsa luminosità.

“Stiamo realizzando nei tempi previsti gli impegni assunti – afferma l’assessore all’ambiente Livia Antonucci – per poter risolvere un problema gravissimo come quello degli abbandoni. Tutto questo rientra nel piano di azione che abbiamo predisposto per raggiungere livelli ottimali di raccolta differenziata e per ottenere una città più pulita e ospitale”.