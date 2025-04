Rifiuti – Forza Italia Brindisi: la Regione Puglia responsabile dello sfacelo ai danni dei cittadini. Impianti pubblici mai realizzati!

Mentre le Amministrazioni locali sono impegnate a fare letteralmente salti mortali per far quadrare i conti della gestione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, la Regione Puglia continua a macinare ritardi su ritardi nell’attuazione di interventi finalizzati al completamento del ciclo dei rifiuti.

Per anni l’Agenzia regionale che si occupa di questo settore (AGER) ha fatto promesse che regolarmente non ha mantenuto, determinando danni gravissimi proprio ai cittadini. A Brindisi, in particolare, la situazione è drammatica. La nostra città in passato si è messa al servizio di tutta la Puglia con la discarica comunale di contrada Autigno, salvo poi essere abbandonata al suo destino quando ha dovuto farsi carico dei costi esorbitanti rivenienti dall’utilizzo di impianti privati.

Il Comune di Brindisi, nel corso degli anni, ha assicurato la disponibilità ad ospitare impianti pubblici da realizzare con risorse regionali, ma non si è mai andati oltre impegni puntualmente disattesi.

Forza Italia, pertanto, ha deciso di dire “basta” a questa situazione insostenibile. Martedì 6 maggio una delegazione del partito si recherà a Bari per incontrare il gruppo consiliare regionale del partito allo scopo di concordare iniziative di mobilitazione finalizzate a sbloccare la situazione e quindi a mettere fine ad un mancato intervento infrastrutturale che ha danneggiato pesantemente i cittadini di Brindisi.

Coordinamento cittadino di Forza Italia – Brindisi