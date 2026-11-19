Rifondazione Comunista scende in piazza il 20 novembre con la CGIL, con i lavoratori, i pensionati, gli studenti in sciopero contro il carovita i bassi salari, le pensioni di fame, e la disoccupazione di Massa delle/dei giovani laureati costretti a scappare via dall’Italia. Un capolavoro provocato dal governo familiarmeloni. Rifondazione Comunista lo ha già fatto lunedì 16 con gli agricoltori a Carovigno condannati al fallimento degli alti costi di produzione e soprattutto per l’alto costo dei carburanti e concimi. Lo rifaremo venerdì 20 con la CGIL a Bari. Non ci stancheremo mai di scendere in piazza fino alla fine di questo governo guerrafondaio. Governo antipopolare( al servizio dei ricchi speculatori americani e nord europei ) che si è indebitato fino al midollo per sostenere le miliardarie spese militari. tagliando invece la spesa sanitaria, la scuola, I salari e le pensioni.

Un governicchio propagandistico, che mostra ogni giorno la sua nostalgia per i criminali esponenti del fascismo persino nella Camera dei Deputati contro Matteotti ed i partigiani Comunisti. I miserabili servi dei nazisti che ridussero il popolo in miseria, distrussero la libertà, i partiti, i sindacati mandando al macello mezzo milione di giovani ventenni contro la Russia socialista e le democrazie occidentali nella seconda guerra mondiale.

Lavoratori, pensionati, disoccupati, giovani ed anziani, venerdì mattina 20 novembre, scendiamo in Piazza con la CGIL a Bari.

Angelo Leo

Responsabile nazionale dipartimento agricoltura PRC-SE