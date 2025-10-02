Gaza – Rifondazione Comunista in piazza contro il governo israeliano

SCIOPERO GENERALE

PROCLAMATO DALLA CGIL E DAI SINDACATI DI BASE PER FERMARE IL CRIMINALE GOVERNO ISRAELIANO DI NETANYAHU.

Sindacati, studenti, popolo civile pacifista, domani bloccheranno l’Italia per fermare il Genocidio del popolo Palestinese. Per la ipocrita bugiarda spudorata, tutti i pacifisti compresi i disarmati coraggiosi navigatori della Global Sumud Flotilla (che sono stati aggrediti dalla soldataglia israeliana armata fino ai denti che stanno violando tutte le leggi del diritto internazionale) sono dei violenti provocatori. Mentre il suo feroce sanguinario amico Netanyahu, che ha raso al suolo l’intera Gaza massacrando 70.000 donne e uomini con 25.000 bambini sparati nella pancia o alla testa sono l’esempio della democrazia.

La gioggia è una serva di Trump come benito era un servo di Hitler.

Domani l’Italia del lavoro e dello studio sarà in piazza con il Popolo Palestinese, con gli equipaggi della Global Sumud Flotilla( illegalmente assaliti ed arrestati) contro i guerrafondai nemici dei popoli e della pace, per fermare il Genocidio, il massacro, la pulizia etnica del popolo palestinese attuata dal governo israeliano.

Angelo Leo

Responsabile Dipartimento Lavoro regionale PRC Puglia