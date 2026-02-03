Riforma della Giustizia: nasce il Comitato Territoriale di Brindisi “SIRiforma”

Brindisi, 3 febbraio 2026 – Sulla scia del dibattito nazionale per il rinnovamento del sistema giudiziario italiano, si è costituito ufficialmente il Comitato Territoriale di Brindisi di SIRiforma. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dal Comitato Nazionale, presieduto dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale Prof. Nicolò Zanon, per sostenere una riforma della giustizia che garantisca maggiore efficienza, imparzialità e una netta separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante.

La presidenza del Comitato brindisino è stata affidata all’Avv. Luca Leoci, professionista stimato che coordinerà le attività di sensibilizzazione e approfondimento sul territorio.

“La nascita di questo comitato a Brindisi rappresenta un passo fondamentale per avvicinare i cittadini a temi spesso percepiti come tecnici, ma che hanno un impatto diretto sulla vita di tutti e sulla competitività del nostro sistema Paese,” ha dichiarato l’Avv. Luca Leoci. “Sostenere SIRiforma significa credere in una giustizia più equa, dove la terzietà del giudice sia un pilastro incrollabile e dove il merito e la trasparenza prevalgano sulle logiche di appartenenza.”

Il Comitato di Brindisi si distingue per una composizione di alto profilo, che vede il coinvolgimento di rappresentanti del mondo forense, accademico, tecnico e della società civile, a testimonianza della trasversalità e dell’urgenza del tema. Ne fanno parte:

Claudia De Donno

Aurelia Roppo

Avv. Fabio Speranza

Ing. Emilio Pettinau

Prof. Salvatore Morelli

Dott. Gianluca Alparone

Avv. Fabio Leoci

Avv. Michele Iaia

Prof. Massimiliano Oggiano

Il Comitato si attiverà nelle prossime settimane con una serie di iniziative pubbliche volte a illustrare i punti cardine della riforma e a raccogliere il sostegno di cittadini, associazioni e categorie professionali. L’obiettivo è creare un presidio di cittadinanza attiva che possa contribuire concretamente al percorso riformatore già avviato a livello nazionale, favorendo un confronto costruttivo e basato sui contenuti.

Per informazioni:

Comitato Territoriale SIRiforma Brindisi

