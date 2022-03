RIGASSIFICATORE DI BRINDISI, FITTO: GABANELLI FA IL “MEA CULPA” PER AVERLO OSTEGGIATO. E IN PUGLIA NESSUNO LO FA E CHIEDE SCUSA AI CITTADINI?

“<Vent’anni di politica energetica in Italia mai fatta, con quale colpa di noi giornalisti. Io personalmente so di aver combattuto – mea culpa – quando stavano costruendo il Rigassificatore di Brindisi e su questo faccio mea culpa>. Cos? Milena Gabanelli, con il direttore Enrico Mentana, ieri sera, nel TG di La7.

“Apprezzo molto il ‘mea culpa’ e l’onestà intellettuale della giornalista, soprattutto perché ricordo bene gli attacchi che in quel periodo mi furono rivolti, in qualità di presidente della Regione Puglia, per aver approvato il progetto della British Gas.

“La Gabanelli, oggi, ammette di aver sbagliato e mi chiedo: in Puglia nessun sente lo stesso bisogno di fare MEA CULPA e chiedere scusa?”