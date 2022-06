RIGASSIFICATORE OFF SHORE – ANTONUCCI (FI): IL PD LASCIA L’AULA PER NON DIRE SI ALLO SVILUPPO

Antonucci-FI- Il Pd lascia l’aula e manca il numero legale per non dire SI allo sviluppo, brindisi nelle mani sbagliate

Si è consumata oggi una delle più brutte pagine della storia della politica brindisina.

In discussione un odg presentato dal gruppo consiliare di FI sulla opportunità di candidare Brindisi all’insediamento di un rigassificatore off-shore avendo l’opportunità di usufruire del DL sostegni. Brindisi ha perso una occasione di sviluppo nella più squallida ‘anarchia’ ad opera di chi, evidentemente, non ha il coraggio di sostenere le proprie scelte ed è schiacciato dalle volontà dei ‘preconcetti’ di Rossi. Ebbene sì il riferimento è chiaramente al PD che, pur di non scontentare Rossi & C. ha preferito lasciare in consiglio il solo capogruppo nella vana speranza di salvare la faccia. Brindisi è allo sbando più totale. Ma i cittadini ricorderanno bene cosa è accaduto oggi in consiglio comunale. Ricorderanno questa codardia non appena un altro giovane di famiglia, sarà costretto ad andare a trovare lavoro in un’altra regione italiana perché il PD ha negato una opportunità importante.

Livia Antonucci coordinatrice FI Brindisi