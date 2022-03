RIGASSIFICATORI OFFSHORE – BRINDISI DECIDE ANCORA UNA VOLTA DI NON ESSERCI…

Snam sta acquistando, per conto del Governo italiano, due navi rigassificatrici attraverso cui tentare di compensare almeno in parte il possibile mancato arrivo di gas russo. Si tratta – come scrive in maniera assolutamente condivisibile sulla sua pagina facebook il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Ugo Patroni Griffi – di una irripetibile opportunità di sviluppo dei traffici portuali, in linea con le politiche di transizione energetica del paese. E non è un caso che i sindaci di Piombino, Livorno e Ravenna abbiano candidato i rispettivi porti per ospitare questi rigassificatori galleggianti. Nessun segno di vita, invece, dal Meridione, nonostante tutti si lamentino della crisi. In questo contesto rientra anche Brindisi che spera inutilmente in nuovi investimenti di Enel mentre non muove un passo verso un’opera che non avrebbe alcun impatto sul porto e, più in generale, sul territorio, se non quello di renderlo strategico in un contesto energetico. Brindisi, insomma, ancora una volta ha deciso di non esserci…