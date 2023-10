Rigenerare il bene comune. Incontro a Palazzo Guerrieri

La partecipazione sociale come strumento del disegno di politiche partecipate di sviluppo territoriale. Questo l’indirizzo tematico del convegno proposto nel pomeriggio a Palazzo Guerrieri, a Brindisi. Sì e’ partiti, come esempio, dall’esperienza di “Case di Quartiere” del. Comune di Brindisi. Sono 10 finora le case di quartiere in citta’, realizzate in ogni rione. Si tratta di immobili di proprietà comunale, alcu ni dei quali confiscati alla mafia. Sono diventati luoghi di aggregazione sociale, partendo dal recupero dei luoghi e dalla partecipazione collettiva alle scelte. Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Marchionna e il presidente del CSV, Rino Spedìcato.