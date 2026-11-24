Rigenerazione e sicurezza del litorale, il Comune di Brindisi

avvia la seconda fase degli interventi al Torrente Giancola

Nell’ambito della programmazione strategica sostenuta dai finanziamenti della Regione Puglia e che interessa il territorio brindisino dal Torrente Giancola al Bosco del Compare, l’Amministrazione Comunale di Brindisi comunica l’avvio del secondo stralcio di opere, dedicate alla valorizzazione e alla fruizione in sicurezza delle aree costiere attorno alla foce del Torrente Giancola.

“L’intervento si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione del patrimonio pubblico e prevede il potenziamento delle infrastrutture di accesso al litorale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo -. Nel dettaglio, le opere riguardano la messa in sicurezza della viabilità e dei camminamenti pedonali, l’allestimento di spazi attrezzati e la realizzazione di punti di osservazione a servizio di cittadini e visitatori. Un elemento centrale del progetto è inoltre la creazione di due ampie aree parcheggio – prosegue l’assessore -, pensate per contrastare ed eliminare il fenomeno della sosta selvaggia lungo il ciglio stradale, per regolarizzare i flussi di traffico e per rendere più ordinata e sicura la stessa fruizione della spiaggia di Giancola”. La parte già ultimata riguarda circa 200 posti, ai quali ne vanno aggiunti altri 150, a lavori ultimati.

“Credo siano chiari – ha concluso Elmo – gli obiettivi di questa Amministrazione: abbiamo pensato alla sicurezza dei cittadini e con queste due ampie zone parcheggio rinnoviamo l’impegno nella gestione efficace delle risorse regionali, con l’obiettivo di restituire alla comunità un tratto di costa moderno, funzionale e pienamente accessibile”.