RIGENERAZIONE URBANA – ARESTA (M5S): ” RISORSE IMPORTANTI PER QUARTIERI A MISURA DI PERSONA”

“Con il decreto ministeriale pubblicato ieri 30 dicembre, finalmente vengono stanziate importanti risorse per i progetti di recupero e di riqualificazione degli spazi urbani, con l’obiettivo di risanare e rigenerare parti delle città oggi consegnate al degrado o scarsamente manutenute. Si corona così un impegno fortemente voluto dal Governo Conte e che consente a svariati Comuni della nostra provincia l’avvio di progetti di riqualificazione specialmente nell’aree più periferiche. Per la provincia di Brindisi parliamo di circa 50 milioni di euro, che sosterranno progetti avanzati dalle amministrazioni comunali di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, San Vito dei Normanni, Ceglie, Ostuni, Carovigno e Fasano.” E’ quanto rende noto Giovanni Luca Aresta, deputato pugliese del M5S.

“Non posso che esprimere larga soddisfazione – prosegue Aresta – per un lavoro che oggi vede il suo compimento ma che è iniziato da tempo e che mi ha visto anche impegnato insieme agli Enti locali. E’ questa sinergia tra Istituzioni che ha permesso oggi d’includere molti Comuni della provincia di Brindisi nei progetti approvati dal Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Sono fondi che oggi rientrano nel PNRR e che aprono la strada alla riconversione ecologica e ambientalmente sostenibile dei nostri territori.”

” Da cittadino di Mesagne – conclude Aresta – sono particolarmente orgoglioso che tra i progetti finanziati ci sia quello per il quartiere Grutti (5 milioni di euro). Pensare alle periferie per ricucire il tessuto urbano e sociale delle nostre città denota infatti una attenzione nuova al territorio e alle sue fragilità. Finalmente si sceglie la strada dell’inclusione sociale e del recupero urbano come motore per ridisegnare i quartieri a misura di persona.”