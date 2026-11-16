Rigenerazione urbana – Comune di Brindisi e Confcommercio Brindisi sottoscrivono Protocollo d’Intesa per la redazione del Piano di Azione Territoriale

Rigenerazione urbana e vitalità delle Economia di Prossimità, Comune di Brindisi

e Confcommercio Brindisi sottoscrivono Protocollo d’Intesa

per la redazione del Piano di Azione Territoriale

Sulla scia del Protocollo d’Intesa sottoscritto a livello nazionale da ANCI e Confcommercio Imprese per l’Italia, nella mattinata di oggi, lunedì 16 novembre 2026, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ed il presidente di Confcommercio Brindisi, Giovanni Corciulo, hanno sottoscritto il “Protocollo d’Intesa per la Rigenerazione urbana e la vitalità delle Economia di Prossimità”.

Sull’assunto che “la desertificazione commerciale (…) è un problema della città prima ancora che di una categoria economica” e che “la chiusura di un negozio sottrae servizi, presidio del territorio e relazioni sociali ai quartieri”, Comune e Confcommercio hanno considerato che, per contro, “le economie di prossimità costituiscono un’infrastruttura civica della città, perché contribuiscono alla cura dello spazio pubblico, alla coesione sociale e alla vivibilità urbana, e possono assumere un ruolo attivo nella governance inclusiva della città intesa come bene comune, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale” previsto dalla Costituzione.

Per questo, Comune di Brindisi e Confcommercio hanno assunto l’impegno a collaborare per contrastare la desertificazione commerciale e “rigenerare il tessuto economico e sociale della città/territorio comunale, attraverso la definizione e l’attuazione di attività comuni per sostenere le economia di prossimità” e, per farlo, redigeranno congiuntamente un Piano di Azione Territoriale (Pat) teso a “definire le misure più adatte alla realtà del Comune, con obiettivi, attività, tempi misurabili e, ove necessario, risorse dedicate”.

Tale Piano di Azione Territoriale, elaborato su proposta di Confcommercio ed adottato dal Comune, “che ne assume la responsabilità di attuazione individuando le eventuali risorse finanziarie con atti successivi” può includere molteplici contenuti, fra i quali, “interventi sullo spazio pubblico e sull’ambiente urbano”, “azioni per la vitalità economica e la vivibilità urbana”, nonché “misure di logistica urbana innovativa”.

Esso inoltre, può essere inserito nel Documento Unico di Programmazione e prevede una rendicontazione periodica dei risultati.

Nel protocollo siglato questa mattina, che ha durata triennale con possibilità di espresso rinnovo, Comune e Confcommercio si sono impegnati ad individuare rispettivamente “un referente unico per l’attuazione del Protocollo” ed a costituire un gruppo di lavoro congiunto.