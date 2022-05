RIGENERAZIONE URBANA CON DIFFERENTI PUNTI DI VISTA…

Rigenerazione urbana con diversi e differenti punti di vista

Si e’ svolto nel pomeriggio presso Palazzo di Città un incontro molto intenso di spunti tecnici ma anche polemici e molto partecipato in riferimento ai progetti del documento programmatico di Rigenerazione urbana. In particolare si e’ parlato di

CIS Brindisi-Lecce- Costa Adriatica. Sono intervenuti il sindaco Riccardo Rossi, l’assessore regionale Angela Barbanente, l’assessore comunale Borri e la dirigente Marina Carrozza. Tra il pubblico tanti soggetti privati xge hanno interessi vari per questo tipo di progettazione sostenibile. Tante le domande e tanti sono i punti ancora da chiarire per il rispetto del territorio e anche per salvaguardare i progetti imprenditoriali.