Presso il Mediaporto di Brindisi si è tenuto un interessante convegno dell’Ordine degli Architetti sul tema “Rigenerazione urbana e partecipazione sociale: attuazione di progetti e prospettive di pianificazione nelle città”, che ha rappresentato un utile momento di confronto. L’incontro ha avuto inizio con i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine, arch. Maurizio Marinazzo che ha focalizzato l’importanza di intervenire con misure di programmazione e di pianificazione soprattutto in quelli che sono i luoghi non utilizzati e da recuperare, perché è evidente che le nostre città non crescono più. Per quanto riguarda Brindisi, c’è un progetto molto interessante, quello del Paradiso, e gli abitanti di questo quartiere, che lo hanno sempre considerato come degradato e abbandonato, attraverso questi interventi hanno cominciato a maturare un senso di appartenenza, di identità che è alla base di qualunque tipo di processo di rigenerazione, perché la rigenerazione è soprattutto sociale, non soltanto urbanistica. Molto interessanti le relazioni riguardanti casi studio tra i più significativi del Paese. Anna Consales