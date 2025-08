Rilascio di falchi grillai a Brindisi

In continuità con il precedente rilascio effettuato il 25 luglio scorso a Francavilla Fontana, si comunica che giovedì 7 agosto 2025 alle ore 18.30, alla presenza del Presidente della Provincia di Brindisi, amministratori pubblici e Polizia Locale, è previsto il ritorno in natura di Falchi Grillai presso la Torre cinquecentesca in Contrada Mitrano a Brindisi. Il Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, esprime soddisfazione per l’efficiente collaborazione tra i cittadini, i Comuni (in particolar modo le Polizie Locali) ed il servizio pubblico svolto dal Centro Fauna Selvatica Provinciale che si occupa da molti anni del ricovero, cure e successivo rilascio in natura di animali selvatici rinvenuti in difficoltà. In ambiente naturale saranno liberati giovani falchetti appartenenti ad una specie selvatica protetta da Convenzioni Internazionali e da Direttive Europee denominata Falco Grillaio (Falco naumanni), noto ai cittadini come falchetto per le sue ridotte dimensioni, che ogni anno migra dall’Africa sub-sahariana per raggiungere le aree di nidificazione nord-africane, asiatiche e dell’Europa meridionale. In Italia nidifica principalmente in Basilicata e in Puglia e da qualche anno è aumentata la presenza nei centri urbani di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica e Oria, dove i Grillai depongono le uova e crescono i piccoli nelle cavità degli edifici storici, variante urbana delle pareti rocciose di ambienti rupestri. La novità di quest’anno è che coppie di Grillai hanno scelto di nidificare anche nella città di Brindisi. Ci si accorge della loro presenza dai voli echeggianti e striduli degli adulti e poi dal ritrovamento a terra tra le vie del centro storico di pulli e giovani, non ancora pronti all’involo. Su segnalazione dei cittadini interviene il Centro Fauna Selvatica che la Provincia dal 2007 ha dato in affidamento gestionale alla società in house, la Santa Teresa S.p.A., amministrata da Giovanni Luca Aresta. Appuntamento quindi per giovedì 7 agosto alle ore 18.30, presso la Torre cinquecentesca in Contrada Mitrano a Brindisi per il primo viaggio migratorio verso l’Africa, dove i Grillai trascorreranno i mesi invernali.