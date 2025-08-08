Rimessi in libertà sei falchi grillai

Sono tornati in natura pronti per il loro viaggio migratorio verso l’Africa i sei Falchi Grillai liberati nel pomeriggio di ieri presso la Torre cinquecentesca in Contrada Mitrano a Brindisi. “L’emozione ogni volta è grande” – ha affermato la Vicepresidente della Provincia di Brindisi Antonella Vincenti che ha partecipato al momento della liberazione assieme ad un gruppo di cittadini, ai rappresentanti della Polizia Locale e al personale del Centro Fauna Selvatica, guidato dalla biologa Paola Pino D’Astore, che da molti anni si occupa del ricovero e successivo rilascio in natura di animali selvatici rinvenuti in difficoltà.

“Ed è emozionante anche vedere il grande lavoro che c’è dietro, fatto di cura e amore – ha continuato la vicepresidente. “Encomiabile la collaborazione da parte dei cittadini che dimostrano una grande sensibilità nel segnalare la presenza di animali selvatici nelle città”.

I giovani falchetti liberati appartengono ad una specie selvatica protetta da Convenzioni Internazionali e da Direttive Europee denominata Falco Grillaio (Falco naumanni), noto ai cittadini come falchetto per le sue ridotte dimensioni, che ogni anno migra dall’Africa sub-sahariana per raggiungere le aree di nidificazione nord-africane, asiatiche e dell’Europa meridionale.

In Italia nidifica principalmente in Basilicata e in Puglia e da qualche anno è aumentata la presenza nei centri urbani di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica e Oria, dove i Grillai depongono le uova e crescono i piccoli nelle cavità degli edifici storici che ricordano le pareti rocciose degli ambienti rupestri. La novità di quest’anno è che coppie di Grillai hanno scelto di nidificare anche nella città di Brindisi.

Su segnalazione dei cittadini interviene il Centro Fauna Selvatica che la Provincia dal 2007 ha dato in affidamento gestionale alla società in house, la Santa Teresa S.p.A., amministrata da Giovanni Luca Aresta.